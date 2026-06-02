Uzbekistan, i convocati per il mondiale. Cannavaro chiama Shomurodov
02/06/2026 | 14:51:12
Fabio Cannavaro ritrova il Mondiale nel ruolo, inedito, di CT dell’Uzbekistan. Ci sarà anche un altro po’ di Italia, con l’ex Serie A, Shomurodov. Insieme dovranno affrontare un girone tutt’altro che semplice, contro Portogallo, Colombia e Congo.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Otkir Yusupov (Navbahor), Botirali Ergashev (Neftchi), Abduvohid Nematov (Nasaf)
Difensori: Avazbek O‘lmasaliyev (OKMK), Jahongir O‘rozov (Dinamo), Rustam Ashurmatov (Esteghlal), Umar Eshmurodov (Nasaf), Abdukodir Khusanov (Manchester City), Abdulla Abdullayev (Dibba), Farrukh Sayfiyev (Neftchi), Hojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Nasrullayev (Pakhtakor), Behruz Karimov (Surkhon)
Centrocampisti: Sherzod Esanov (Bukhara), Odil Hamrobekov (Tractor), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Otabek Shukurov (Baniyas), Jamshid Iskanderov (Neftchi), Aziz Ganiev (Al Bataeh)
Attaccanti: Abbosbek Fayzullayev (Istanbul Basaksehir), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal), Doston Hamdamov (Pakhtakor), Oston Urunov (Persepolis), Aziz Amonov (Dinamo), Igor Sergeyev (Persepolis), Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir)
