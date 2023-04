Uva (dirigente UEFA): “Cinque squadre italiane in semifinali europee non è la panacea di tutti i mali”

Il dirigente della UEFA, Michele Uva, decidere di andare controtendenza e ribadisce i problemi del calcio italiano: “Cinque squadre in semifinali europee non è la panacea di tutti i mali, sono cose cicliche che accadono nel calcio. Ci sta che tra un anno nessuna squadra vada avanti in Europa. Se si investe, i soldi devono produrre beneficio. Però abbiamo molti casi in cui vengono sperperati i soldi. Cosa deve fare l’Italia non lo devo dire io, però ci sono margini di crescita importanti”.

Foto: Michele Uva Twitter UEFA