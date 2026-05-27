USA, svelati i nomi dei convocati. Due i giocatori della Serie A
27/05/2026 | 12:10:43
Manca sempre meno al Mondiale 2026 e Pochettino ha svelato la rosa dei padroni di casa. Tra i 26 convocati tante conoscenze del passato e del presente di Serie A: Pulisic e McKennie, si ritroveranno dopo aver lottato con i club per un posto in Europa, ma anche Weah e Dest, che dopo la parentesi italiana sono ripartiti dall’estero.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England), Chris Brady (Chicago)
Difensori: Chris Richards (Crystal Palace), Tim Ream (Charlotte), Mark McKenzie (Toulouse), Auston Trusty (Celtic Glasgow), Miles Robinson (Cincinnati), Antonee Robinson (Fulham), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal, Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Max Arfsten (Columbus) –
Centrocampisti: Tyler Adams (Bournemouth), Weston McKennie (Juventus Turin), Cristian Roldan (Seattle), Sebastian Berhalter (Vancouver), Christian Pulisic (Milan), Timothy Weah (Marsiglia), Malik Tillman (Leverkusen), Giovanni Reyna (Borussia Mönchengladbach), Brenden Aaronson (Leeds), Alejandro Zendejas (Club America) –
Attaccanti: Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Haji Wright (Coventry).
