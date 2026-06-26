Usa, il turnover non premia, ma vale comunque il primato. Le parole di McKennie

26/06/2026 | 10:40:26

Per l’ultima gara del girone, Pochettino con la qualificazione già in tasca ha voluto cambiare molto nella formazione titolare, sperimentando nuove soluzioni. Alla fine però si è dovuto arrendere alla voglia di rivalsa turca che nel finale ha trovato la vittoria. Nonostante il risultato, si respira un buon clima tra i padroni di casa del Mondiale, ecco le parole dello juventino McKennie :”La Turchia è stata molto cinica nelle conclusioni. Il momentum sarà ancora dalla nostra parte ai sedicesimi anche se tutti vorrebbero giocare la partita successiva avendo vinto la precedente, ma questo stop ci motiverà ulteriormente. Crediamo in tutti i giocatori della rosa e tutti daranno il contributo alla squadra”. Mentre Aaronson ha commentato così il turnover: “Pochettino non era obbligato a cambiare nove-dieci giocatori, ma lo ha fatto perché crede in ognuno di noi ed è ciò che speri sempre di avere da un allenatore. Volevamo vincere ma non è andata come ci aspettavamo. Ai sedicesimi daremo il massimo, avremo abbastanza tempo per farci trovare pronti e preparati”.

Foto: X McKennie