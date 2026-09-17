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EDITORIALE

USA, i convocati di Pochettino: out sia Pulisic che McKennie

17/09/2026 | 19:38:08

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La lista dei convocati di Pochettino per gli impegni dell’USA nelle prossime settimane. Degli ‘italiani’ c’è solo Musah, restano a casa Pulisic e McKennie.

Portieri: Brady, Freese, Kochen, Schwake

Difensori: Campbell, Dest, Freeman, Miller, Pierre, Richards, Rosinson A., Robinson M., Trusty, Westfield

Centrocampisti: Adams, Berhalter, Gozo, Mehmeti, Musah, Raines, Reyna, Sullivan, Tillman

Attaccanti: Albert, Campbell, Ellis, Hall, Pepi
foto x milan