Uruguay, tris alla Colombia: bene Suarez e Cavani

L’Uruguay, con una gara stratosferica, stende la Colombia grazie a un secco 3-0 nella gara valida per le Qualificazioni al Mondiale in Qatar. E’ Cavani a sbloccarla dopo appena 5′ minuti grazie all’assist di Nandez. Suarez raddoppia sul calcio di rigore al 54′ prima del tris finale di Darwin Nunez al 73′. E il Maestro Tabarez entra nella storia della sua Seleccion: 100 vittorie sulla panchina dell’Uruguay, un traguardo prestigioso per l’attuale CT uruguaiano che continua a guidare con spirito e sacrificio una Nazione intera.

Foto: twitter Uruguay