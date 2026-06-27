Uruguay, la federazione cancella il charter di ritorno. Calciatori e staff dovranno tornare a casa privatamente

27/06/2026 | 23:27:28

L’Uruguay è certamente insieme alla Turchia, la più grande delusione dei Mondiali. La Celeste, in particolare, è tornate a casa in un girone con Capo Verde e Arabia Saudita, un girone dove un secondo posto, alla vigilia, era scontato, e magari sfidare la Spagna per il primo. Così non è stato per Bielsa e i suoi ragazzi che sono tornati a casa precocemente.

Una figuraccia che non è andata giù alla federazione che ha deciso di punire tutti, decidendo di cancellare il volo privato riservato alla squadra per permettere ai giocatori di rientrare a casa. Valverde e compagni, dunque, rientreranno a casa su voli commerciali, o come riterranno più comodo, rendendo amaro anche il viaggio di ritorno.

Foto: Instagram Uruguay