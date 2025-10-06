Uruguay, i convocati di Bielsa: assenti Valverde, Nunez e Mathias Olivera

06/10/2025 | 15:30:17

Nuove sfide in arrivo per l’Uruguay, che si appresta a sfidare in amichevole Repubblica Dominicana e Uzbekistan. Spiccano diverse assenze di peso tra i titolari abituali della Celeste: non ci sono infatti in lista il capitano Federico Valverde, i difensori Ronald Araújo, José María Giménez e Mathías Olivera del Napoli, né gli attaccanti Darwin Núñez, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez

Portieri: Franco Israel, Cristopher Fiermarin.

Difensori: José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, Santiago Mouriño, Nicolás Marichal, Marcelo Saracchi.

Centrocampisti: Juan Manuel Sanabria, Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez

Attaccanti: Kevin Amaro, Ignacio Laquintana, Facundo Torres, Rodrigo Zalazar, Luciano Rodríguez, Federico Viñas, Agustín Álvarez Martínez

FOTO: X Uruguay