Uruguay, i 26 convocati di Bielsa per il Mondiale. Out Suarez, dalla Serie A solo Olivera

31/05/2026 | 21:20:30

L’Uruguay ha diramato la lista dei 26 convocati per i Mondiali del 2026. Il CT Marcelo Bielsa ha chiamato solo tre attaccanti – Aguirre, Vinas e Nunez – lasciando fuori dalla lista Luis Suarez. L’attaccante dell’Inter Miami, dopo aver preso parte alle edizioni del 2010, 2014, 2018 e 2022, non farà parte della spedizione del 2026.

Un solo giocatore della Serie A tra i convocati: il terzino sinistro del Napoli Mathias Olivera.

La rosa completa di Bielsa:

PORTIERI: Sergio Rochet, Fernando Muslera, Santiago Mele

DIFENSORI: Guillermo Varela, Ronald Araujo, José Maria Giménez, Santiago Bueno, Sebastian Cáceres, Mathias Olivera, Joaquin Piquerez, Matias Viña.

CENTROCAMPISTI: Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustin Canobbio, Juan Manuel Sanabria, Giorgian De Arrascaeta, Nicolas De La Cruz, Rodigo Zalazar, Facundo Pellistri, Maximiliano Araujo, Brian Rodríguez.

ATTACCANTI: Rodrigo Auirre, Federico Viñas, Darwin Nuñez.

Foto: sito Federazione uruguayana