URBIG, L’EREDE DI NEUER CON UN RECORD IN CHAMPIONS

Il Bayern Monaco sfiderà l’Inter nei quarti di finale di Champions League, dopo una prova di forza dirompente contro i connazionali del Bayer Leverkusen, capaci la scorsa stagione di interrompere il dominio bavarese in Bundesliga. Rifilare un 5-0 (tra andata e ritorno) alle aspirine, non era semplice, ciò dimostra la forza e la determinazione della compagine di Kompany.

Bayern che nelle due gare contro il Leverkusen ha scoperto anche un futuro erede di Manuel Neuer. Parliamo del giovane portiere Jonas Urbig. Il classe 2003 è stato chiamato a sostituire proprio la leggenda tra i pali, a mezz’ora dalla fine della gara di Leverkusen, giocando poi titolare la sfida di ritorno per l’infortunio di Neuer.

Due gare, due clean sheet e soprattutto un record, è il portiere più giovane, con 21 anni e 215 giorni, a giocare titolare una gara di Champions con il Bayern. Due gare per entrare di diritto nella storia del club bavarese.

Urbig è cresciuto nel settore giovanile del Colonia dove è entrato nel 2012 all’età di nove anni. Nel 2021 è stato promosso nella squadra riserve dove ha debuttato il 15 settembre 2021 nell’incontro di Regionalliga perso 3-1 contro l’Alemannia Aquisgrana. Il 6 gennaio 2023 è stato ceduto in prestito al Jahn Ratisbona fino al termine della stagione. Ha giocato il suo primo incontro professionistico il 28 gennaio contro il Darmstadt in Serie B tedesca. Il 5 luglio 2023 è passato in prestito al Greuther Fürth. La stagione della definitiva consacrazione, la sua con 33 presenze e grande continuità di prestazioni.

A fine prestito fa ritorno al Colonia, club in cui milita sino al 27 gennaio 2025 giorno in cui viene ceduto a titolo definitivo al Bayern Monaco per 7 milioni di euro. Ovviamente è la riserva di Neuer, ma arriva il suo turno, in quelle idi di marzo, aspettando il suo momento che arriva al 33′ della ripresa di Bayer Leverkusen-Bayern. Da allora, due gare consecutive da titolare, tra cui il debutto in Bundesliga il sabato 8 marzo e quello in Champions da titolare.

In Nazionale è anche un punto fermo della Nazionale tedesca giovanile, militando per Under-17 (con cui ha vinto un titolo europeo), Under-18, Under-19, Under-20 ed Under-21 con cui ha giocato 8 gare.

Alto 190 cm, piede destro, grande determinazione e atletismo, bravo anche con i piedi, che nel calcio moderno ormai è fondamentale. Per Jonas Urbig si è aperta questa bela opportunità, che cercherà di sfruttare al massimo e prendersi il ruolo da titolare definitivo ed essere davvero l’erede di Manuel Neuer.

