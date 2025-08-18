Urban (ct Polonia): “Zalewski all’Atalanta? Tutti ne trarranno beneficio”

18/08/2025 | 19:38:06

Il CT della Polonia Jan Urban ha concesso un’intervista a Meczyki.pl, dove ha parlato dell’operazione Zalewski-Atalanta: “Penso che sia una cosa molto positiva. Ho parlato con Nicola, anche lui non sapeva bene che sarebbe successo. Non c’è dubbio che avrà più opportunità di giocare, di trovare il ritmo partita. Credo che tutti trarranno beneficio da questo trasferimento. Se venisse avvicinato alla porta, potremmo usarlo meglio anche noi, ma dipende dalla situazione della squadra. Non abbiamo un giocatore che possa risolvere il nostro problema nel ruolo di terzino sinistro”.

FOTO: Sportitalia