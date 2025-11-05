Urazbakhtin (all.Kairat): “L’Inter è un top club, noi siamo qui per giocarcela”

05/11/2025 | 14:40:23

Il tecnico del Kairat Almaty, Rafael Urazbakhtin, ha parlato ai microfoni di Prime Video ore prima del match contro l’Inter. Queste le sue parole:

“Per me è un’occasione veramente speciale perché io esattamente 8 anni fa ero in questo stadio non da allenatore ma da spettatore. Avevo portato addirittura i miei bambini per la finale tra Real e Atletico Madrid e si può immaginare cosa possa significare per me perché stavo proprio qui nell’angolo del primo anello rosso. Ero con la mia famiglia e non avrei mai immaginato che esattamente 8 anni dopo mi sarei ritrovato dall’altra parte della barricata come allenatore in un’occasione così speciale in questo stadio fantastico. Cosa dovete aspettarvi dalla mia squadra? Siamo ben consapevoli del fatto che giochiamo contro un top club come l’Inter, che ovviamente non devo commentare io, siamo ben consapevoli del livello dei giocatori che ci saranno in campo. Nonostante ciò noi siamo qui per giocarcela, per dimostrare che possiamo dire qualcosa anche in questa competizione. Dobbiamo essere molto organizzati, molto disciplinati, non dobbiamo aver paura, dobbiamo avere spirito di abnegazione e se ci riusciremo lo dimostreremo sul campo”.

