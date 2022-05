Uragano Kane, l’attaccante viaggia verso un record di Shearer

Il suo gol sta permettendo al Tottenham di essere avanti nel match contro il Leicester. Harry Kane ha trovato il diciassettesimo gol in quattordici partite di Premier League giocate contro le Foxes (sua ex squadra, tra l’altro) e, come apprendiamo da Opta, il famelico ma elegante centravanti della Nazionale inglese è vicino a eguagliare il record di Alan Shearer: solo lo storico attaccante del Newcastle ha segnato più reti contro uno specifico avversario (nel suo caso il Leeds, trafitto in 20 occasioni).

Foto: Instagram Kane