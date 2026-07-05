Upamencano: “Olise? Resta al Bayern Monaco”

05/07/2026 | 10:39:57

Olise è tra i grandi nomi del calcio, negli ultimi anni si è guadagnato lo status di top player e al Mondiale si sta confermando ad un livello molto alto tra i leader del super attacco francese, capace di assemblare uno dei reparti offensivi più forti di sempre tra quantità e qualità. Per l’attaccante del Bayern Monaco non manca l’interesse al di fuori della Germania e la sua permanenza in Baviera verrà decisa dopo il torneo. Il compagno di club e Nazionale, Upamecano, ha però voluto accorciare i tempi parlando del futuro dell’ex Crystal Palace in zona mista dopo la sfida con il Paraguay: “Olise? Resta al Bayern”.

Foto: Instagram Upamecano