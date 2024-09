Upamecano non ci sta: “Troppe partite, spero che FIFA e UEFA lo capiranno un giorno”

Dayot Upamecano, difensore del Bayern Monaco e della Francia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Belgio, commentando così il ko contro l’Italia: “Per noi è stata una grande delusione e nello specifico anche per me che non sono sceso in campo. Ma in squadra ci sono tanti leader e ci sono stati tanti discorsi”.

Sul calendario troppo fitto: “Ci sono troppe partite, in questo modo diventa complicato giocare una bella partita che il pubblico vuole guardare. Spero che FIFA e UEFA lo capiranno un giorno. Il rischio infortuni c’è, ne abbiamo già avuti due e se la situazione non si calma ce ne saranno altri”.

Foto: Instagram Upamecano