Upamecano: “Ho parlato con altri club ma il Bayern mi ha colpito. Nagelsmann? Mi ha aiutato molto”

Dayot Upamecano, nel corso di un’intervista al quotidiano francese Le Parisien, ha svelato i motivi che l’hanno spinto a lasciare il Lipsia e passare al Bayern Monaco. “Se ho firmato in anticipo al Bayern, era per essere completamente concentrato sulla fine della stagione con il Lipsia e ora per gli Europei. Ho parlato con altri club ma il Bayern mi ha colpito. Ho capito subito che avrei firmato lì. È un club molto familiare, con una buona filosofia, affamato di vincere ogni partita e penso che sia quello che mi ha attratto di più. So di essere in uno dei club più grandi del mondo”.

Upamecano, al Bayern, ritroverà anche il suo ex allenatore Julian Nagelsmann. “Quando ho firmato per il Bayern non avevo idea che avrebbe firmato anche lui lì. Mi rende felice l’idea di poter lavorare di nuovo con lui. Nagelsmann è un ottimo allenatore che mi ha aiutato molto. È un allenatore intelligente e tatticamente molto forte”.

