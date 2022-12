Upamecano: “Come si fermano Mbappé e Haaland? Intanto bisogna andare a letto presto…”

Intervenuto in conferenza stampa, Dayot Upamecano, ha così risposto alla domanda su Erling Haaland e Kylian Mbappé: “Come si fermano Mbappé e Haaland? Beh, intanto bisogna andare a letto presto… Sono due giocatori diversi, di classe mondiale. Mbappé va in progressione, Haaland è più forte in area, aspetta il passaggio di De Bruyne ed è lì. Da difensore, contro di loro, non è per niente facile”.

Foto: Upamecano Instagram