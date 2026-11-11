Upamecano: “Abbiamo diverse assenze, ma siamo pronti a sfidare l’Italia”

11/11/2026 | 20:17:29

Le parole di Upamecano in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Italia e Francia: “Ci sono diverse assenze. Auguro una pronta guarigione a tutti, abbiamo bisogno di tutti. Per il resto, siamo pronti per sfidare l’Italia domani sera: sarà sicuramente una bella partita. Konate? Ha iniziato molto bene la stagione, si è imposto nella rosa del Real Madrid. Mi piace molto giocare con lui, gli auguro il meglio”.

Foto: Instagram Upamecano