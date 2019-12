UOL Esporte: Cavani all’Atletico, ma non a gennaio. Resterà al Psg fino a giugno

Il trasferimento di Edinson Cavani all’Atletico Madrid, salvo sorprese, si concretizzerà soltanto a partire dal 1° luglio. Secondo quanto rivela l’autorevole UOL Esporte, infatti, sia l’attaccante uruguaiano che il Psg non intendono separarsi anticipatamente durante prossima finestra di gennaio. L’Atletico avrebbe già un’intesa di massima con Cavani per i prossimi tre anni, ma il club francese non ha intenzione di privarsi del suo attaccante, e anche lo stesso giocatore non vorrebbe lasciare il Psg a metà campionato, convinto che questo possa essere l’anno buono per provare a vincere la Champions.

Foto: AS