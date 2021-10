Uno squillo di Kean basta alla Juve. Rigore sbagliato e rimpianti Roma

È appena terminata Juventus-Roma, gara valida per l’ottava giornata di Serie A. I bianconeri hanno centrato il successo grazie alla rete di Moise Kean, che al 16′ del primo tempo ha trafitto Rui Patricio con un colpo di testa. Bufera nel finale del primo tempo, con Daniele Orsato che ha decretato un rigore a favore della Roma senza concedere il vantaggio e di fatto cancellando il gol messo a segno da Abraham sugli sviluppi dell’azione. In seguito Veretout si è fatto ipnotizzare da Szczesny. Nel secondo tempo i giallorossi non sono riusciti ad agganciare la Vecchia Signora. Finisce 1-0 per gli uomini di Allegri. Da segnalare l’infortunio di Zaniolo, che a metà primo tempo è stato costretto a lasciare il campo per un guaio fisico ancora da accertare.

Foto: Twitter Juventus