Lo scultore Sepe distrugge la statua di Maradona: rifiutata la sua opera

Episodio abbastanza curioso quello capitato a Napoli, Domenico Sepe ha distrutto la scultura di Maradona che aveva costruito e poi donato al Comune di Napoli. La scelta abbastanza polemica dell’artista è arrivata dopo che la statua è stata restituita all’autore. Dopo varie settimane di trattative con altri comuni nel campano è arrivato il gesto abbastanza forte motivato dall’autore così: “Solo l’artista decide il destino delle sue opere”, rinominando la scultura “Il tramonto de D10S”. Scelta abbastanza folle di Domenico Sepe che a febbraio aveva annunciato: “La statua, se non resterà in un luogo iconico di Napoli come mio desiderio, probabilmente potrebbe andare alla Bombonera: sono in trattativa con il Boca Juniors”. Con i rimasti della scultura molto probabilmente prima si fonderanno e poi si costruiranno dei braccialetti “ricordo”.

Foto: Maradona Twitter Napoli