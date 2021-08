Uno-due-tre Immobile: Lazio-Spezia 3 a 1 all’intervallo

Si sono conclusi i primi tempi delle gare delle 18.30 valevoli per il secondo turno di Serie A 2021-22.

Poche emozioni al Gewiss Stadium tra Atalanta e Bologna, dove la prima metà di gara si chiude sullo 0-0. Tanti gol invece all’Olimpico, dove la Lazio rimonta il gol a freddo dello Spezia arrivato con Daniele Verde (dopo soli 4′) grazie alla tripletta del solito Ciro Immobile. L’attaccante Campione d’Europa ha anche fallito un rigore, ben respinto da Zoet in calcio d’angolo, ma sugli sviluppi del corner è arrivato puntuale il tris del bomber campano.

Ma c’è anche una nota negativa per la squadra biancoceleste e per Maurizio Sarri: l’infortunio occorso a Manuel Lazzari, costretto a lasciare il campo dopo soli 24′. Al suo posto Adam Marusic.

Foto: Twitter Lazio