Retroscena dall’Inghilterra: United, quando Mourinho disse no all’acquisto di Van Dijk

Anche lo Special One può sbagliare. Attore non protagonista ma decisivo della clamorosa vicenda che coinvolge José Mourinho è Virgil Van Dijk. L‘Independent, infatti, rivela un interessante retroscena di mercato: il Manchester United fu a un passo dall’acquisto del centrale olandese dal Southampton. E poi? Lo Special One fece saltare l’operazione: il tecnico portoghese suggerì di non procedere all’acquisto, ritenendo sufficientemente affidabili come centrali Bailly e Lindelof. Il proseguo della storia è noto: Van Dijk è stato acquistato a gennaio 2018 dal Liverpool per la somma record di 84 milioni di euro, facendo la fortuna dei Reds; Mourinho invece ha lasciato fra non poche polemiche la panchina dello United che, dopo il suo licenziamento, ha dovuto nuovamente intervenire sul mercato.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool