United in pressing su Sancho, il Dortmund lo blinda: “In estate non partirà”

Jadon Sancho continua a brillare con il Borussia Dortmund e le big d’Europa lo monitorano con attenzione. Secondo quanto riferito nei giorni scorsi dai principali portali inglesi, lo Manchester United ha alzato il pressing per il talento classe 2000. I Red Devils sarebbero disposti a presentare un’offerta da urlo per l’enfant prodige inglese con la volontà di anticipare la folta concorrenza. Il Dortmund, tuttavia, non ha alcuna intenzione di privarsi di Sancho e le parole del direttore sportivo Zorc non lasciano dubbi: “United su Sancho? Non ne so nulla, ma non mi importa. Non partirà in estate, è facile”.

Foto: Twitter personale Sancho