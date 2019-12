United, parla Solskjaer: “Obiettivo quarto posto. Pogba in tribuna? Vi spiego”

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico dello United, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Burnley. Queste le sue dichiarazioni: “Le due vittorie consecutive sono la migliore risposta possibile alla brutta sconfitta contro il Watford. Tutti i giocatori hanno risposto nel modo migliore possibile a quello che gli avevo chiesto. Stiamo migliorando a vista d’occhio. Quarto posto? Vogliamo arrivarci, non siamo lontani. Questo è l’obiettivo per questa squadra. Verso la fine della scorsa stagione ci eravamo già andati vicini. Pogba in tribuna? Paul ha giocato le ultime due partite ed è stato fuori per un bel po’, quindi non pensavamo che non fosse pronto per giocare anche questa gara”.

