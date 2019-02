United, l’esonero di Mourinho è costato carissimo: 22 milioni di buonuscita!

Il Manchester United, nell’ultimo prospetto finanziario semestrale, ha ufficializzato le cifre percepite da José Mourinho e dal suo staff per risolvere il contratto con i Red Devils. Una voce definita nel freddo linguaggio del bilancio “relativa al risarcimento dell’ex manager e di alcuni membri dello staff tecnico per la perdita del posto”. Il contratto sarebbe scaduto a giugno 2019 e lo Special One ha incassato praticamente tutto quello che avrebbe dovuto percepire: circa 22 milioni di euro (19,6 milioni di sterline). Il tecnico portoghese è stato sollevato dall’incarico a dicembre dopo due stagioni e mezza, nel momento in cui lo United stazionava al sesto posto in classifica della Premier League.

Foto: Marca