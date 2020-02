United, il vicepresidente Woodward: “Ci sono i presupposti per continuare con Solskjaer”

Ed Woodward, vicepresidente del Manchester United, parla della posizione di Ole Gunnar Solskjaer ai media inglesi: “Stiamo spingendo per finire nel migliore dei modi in Premier League, Europa League ed FA Cup in questo ultimo terzo di stagione. Abbiamo continuato a fare progressi in questa fase di ricostruzione, con tanti cambi fra giocatori acquistati e giocatori inseriti nella nostra Accademia. Ci sono i presupposti per continuare a lungo termine con Ole”.