United, ecco Maguire: il difensore è già a Manchester

Il Manchester United ha ormai piazzato un importantissimo colpo per il reparto arretrato, si tratta di Harry Maguire. Il forte difensore, prelevato per circa 90 milioni di euro (affare più costoso di tutti i tempi per un centrale) dal Leicester, è già arrivato nelle scorse ore in città e ha raggiunto – come riportano i colleghi di Utdreport – il centro sportivo per sostenere le visite mediche. Ormai ci siamo, Maguire presto sarà a disposizione di Solskjaer.

Foto: Standard