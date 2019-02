United, il vice-presidente allo scoperto: “Il rinnovo di De Gea entro la fine della stagione”

Il Manchester United è sempre più vicino al rinnovo di David De Gea. Dopo le parole di Soskjaer di qualche settimana fa, ora arrivano quelle del vice-presidente Ed Woodward, intervenuto in conference call con alcuni giornalisti soffermandosi proprio sul prolungamento del portiere spagnolo. Queste le sue parole riprese dalla stampa britannica: “De Gea? Confidiamo di trovare tutti gli accordi entro la fine della stagione. Futuro allenatore? Non sono coinvolto direttamente in questa scelta, ma la prossima volta che parleremo sarà quando annunceremo il prossimo tecnico”.

Foto: bongda.com