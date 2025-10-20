Union SG–Inter, le curiosità: primo incrocio ufficiale tra le due squadre in Europa

20/10/2025 | 11:22:23

Domani alle 21:00 si giocherà la sfida di Champions League tra Union Saint-Gilloise e Inter.

Ecco alcune curiosità sul match:

-Questo sarà il primo incontro ufficiale tra le due formazioni in una competizione UEFA. L’unico precedente risale al 1920, in occasione del torneo amichevole Coppa Velodromo Sempione.

-L’unico precedente dell’Union SG contro una squadra italiana nelle competizioni UEFA è stato il pareggio per 1-1 in casa contro la Roma nella quarta giornata della scorsa UEFA Europa League.

-I nerazzurri hanno mantenuto la porta inviolata in dieci delle ultime undici partite della fase a gironi o della fase di campionato.

-La squadra belga affronterà la sfida con un nuovo allenatore: il precedente tecnico Sébastien Pocognoli ha lasciato il club per firmare con il Monaco, e al suo posto è arrivato David Hubert.

Foto: Instagram Inter