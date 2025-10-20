Union SG–Inter, le curiosità: primo incrocio ufficiale tra le due squadre in Europa
20/10/2025 | 11:22:23
Domani alle 21:00 si giocherà la sfida di Champions League tra Union Saint-Gilloise e Inter.
Ecco alcune curiosità sul match:
-Questo sarà il primo incontro ufficiale tra le due formazioni in una competizione UEFA. L’unico precedente risale al 1920, in occasione del torneo amichevole Coppa Velodromo Sempione.
-L’unico precedente dell’Union SG contro una squadra italiana nelle competizioni UEFA è stato il pareggio per 1-1 in casa contro la Roma nella quarta giornata della scorsa UEFA Europa League.
-I nerazzurri hanno mantenuto la porta inviolata in dieci delle ultime undici partite della fase a gironi o della fase di campionato.
-La squadra belga affronterà la sfida con un nuovo allenatore: il precedente tecnico Sébastien Pocognoli ha lasciato il club per firmare con il Monaco, e al suo posto è arrivato David Hubert.
Foto: Instagram Inter