Union Brescia, il ds Ferretti: “Costruita una base per tornare in Serie B nel giro di tre anni”

02/09/2025 | 16:15:54

Il ds dell’Union Brescia Andrea Ferretti ha parlato in conferenza stampa, lanciando gli obiettivi dei lombardi per il futuro: “Con il presidente abbiamo voluto ricostruire una base che nel giro di tre anni possa tornare in Serie B, il Brescia ha l’obbligo di farlo nel più breve tempo possibile. Chiaro che dentro di noi c’è la massima ambizione, la voglia di accorciare questi tempi ed essere protagonisti da subito, ma la Serie C è un campionato difficile, il nostro girone soprattutto: ecco quindi che intanto abbiamo pensato a costruire qualcosa di futuristico, e l’anno prossimo partiremo da una base importante che, indipendentemente dalla categoria, non andremo a stravolgere. È sbagliato ragionare nell’immediato, nel calcio la pazienza spesso non c’è ma serve guardare al lungo termine”.

FOTO: Logo Union Bresciaf