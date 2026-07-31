Union Brescia, Crespi può riprendere regolarmente l’attività

31/07/2026 | 10:40:23

Paura passata per l’Union Brescia e l’attaccante Valerio Crespi. Il club lombardo comunica come l’attaccante può riprendere regolarmente la sua attività dopo i problemi cardiaci riscontrati nei giorni scorsi.

La nota: “Union Brescia comunica che Valerio Crespi ha completato gli accertamenti cardiologici ai quali era stato sottoposto nelle scorse settimane. Sulla base dell’esito favorevole delle valutazioni specialistiche, il calciatore ha ottenuto l’idoneità alla ripresa dell’attività sportiva agonistica e potrà quindi riprendere gli allenamenti con il gruppo”.

Foto: X Brescia