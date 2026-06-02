Union Brescia-Ascoli sospesa al 61′: pioggia e campo impraticabile. Per ora è 1-1

02/06/2026 | 22:49:43

Sospesa definitivamente per pioggia Union Brescia-Ascoli, finale d’andata dei playoff di Serie C. Il direttore di gara, il signor Marco Di Loreto, ha interrotto la partita al 61′ per il nubifragio che sta colpendo il ‘Rigamonti’ con il campo divenuto non praticabile per l’acqua. Risultato sull’1-1, gol di Rizzo Pinna e Crespi, si ripartirà da qui a data da destinarsi, ma per questa sera il gioco non riprenderà, si dovrebbe ripartire domani alle 19.

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