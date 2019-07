Un’invenzione di Kane fa volare il Tottenham (3-2). Juve, non bastano Higuain e CR7

Inizia con una sconfitta l’avventura di Maurizio Sarri con la Juventus. Al debutto nell’International Champions Cup, i bianconeri perdono 3-2 contro il Tottenham, che al 93′ trova il guizzo decisivo con una prodezza di Harry Kane da centrocampo. Al National Stadium di Singapore, Spurs in vantaggio al 30′ con Erik Lamela, che ribadisce in rete un cross di Parrott intercettato da Buffon, partito dal primo minuto. Nella ripresa, Szczesny sostituisce l’ex Psg ed esordiscono in maglia bianconera Demiral e Rabiot, che entrano al posto di Rugani ed Emre Can. Il Tottenham, invece, inserisce Kane, Vertonghen, Sissoko e Lucas. La Juventus ribalta la sfida nel giro di 4 minuti con Higuain e Ronaldo, che tra il 56′ (destro all’angolino) e il 60′ (conclusione del portoghese deviata da Vertonghen) firmano il sorpasso dei campioni d’Italia. Al 63′, invece, il debutto di Matthijs De Ligt, che prende il posto di Bonucci. Due minuti dopo, arriva il pareggio di Lucas: il nuovo acquisto degli Spurs Ndombele intercetta la sfera e la serve a Lucas, che in scivolata anticipa De Sciglio, firmando il 2-2. Al 93′, arriva il gol vittoria: Rabiot perde palla, Lucas serve Kane, che da centrocampo sorprende Szczesny con il pallonetto decisivo. Una conclusione straordinaria che sorprende il polacco, regalando la vittoria ai vicecampioni d’Europa, macchiando l’esordio di Sarri con la Juventus.

Foto Twitter Juventus