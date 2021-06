Ungheria, Szoboszlai salta Euro 2020: “Devo recuperare al più presto dall’infortunio”

I canali ufficiali della Nazionale ungherese hanno pubblicato alcune dichiarazioni del capitano Dominik Szoboszlai, non presente nei convocati del Ct Rossi a Euro 2020 per via di un infortunio: “In questo momento la cosa più importante è che la squadra faccia bene agli Europei. Io cercherò di riprendermi completamente e di farlo al più presto: a settembre il commissario tecnico potrà sicuramente contare su di me”.