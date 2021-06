Ungheria, Rossi: “Qualificazione difficile, ma ci proviamo. In Italia non mi è stata data l’opportunità di allenare a certi livelli”

Il ct dell’Ungheria Marco Rossi ha parlato a Radio Anch’io Sport sul buon momento della sua Nazionale che però si deve giocare la qualificazione in una partita difficile contro la Germania: “Non è vero che Orban (il premier ungherese, ndr) mi ha chiamato, ma ogni tanto ci sentiamo. Per ora solo in modo virtuale con messaggi, sappiamo che è un grande appassionato di calcio. E’ per farci capire che ci sostiene. La qualificazione? Sappiamo che è difficilissimo ma ci proviamo, le nostre chance sono ridotte al lumicino ma faremo del nostro meglio per provarci con tutte le nostre forze, dobbiamo rimanere con grande umiltà con i piedi per terra”.

Sulla carriera: “Come parte l’avventura in Ungheria? Parte da lontano, dal 2012, quando ho ricevuto un’offerta dall’Honved e ho provato questa avventura in Ungheria. In Italia facevo fatica a trovare una squadra ed ho provato una avventura che poi non si è rivelata un’avventura ma una decisione giusta. Non sono abituato a fare molte interviste, non ho mai detto che in Italia non ci sia meritocrazia, ho detto solo che non mi è stata data l’opportunità di cimentarmi a un certo livello. In Italia ci sono molti allenatori top e senza di me l’Italia non perde nulla”.

Foto: Twitter federazione ungherese