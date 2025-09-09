Ungheria-Portogallo, le formazioni ufficiali
09/09/2025 | 19:40:37
In vista del match di questa sera tra Ungheria e Portogallo, valido per il girone di Qualificazione ai Mondiali, i due commissari tecnici hanno reso note le loro scelte. Di seguito le formazioni: Ungheria (4-2-3-1): Ba. Toth; Nwgo, Orban, A. Szalai, Kerkez; Bolla, Szoboszlai, A. Toth, Zs. Nagy; Styles; B. Varga. All.: Marco Rossi. Portogallo (4-2-3-1): Diogo Costa; Nuno Mendes, Ruben Dias, Cancelo, João Neves; Ruben Neves, Vitinha; Pedro Neto, Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo. All.: Roberto Martínez.
Foto: Instagram Portogallo