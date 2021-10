Ungheria, il ct Rossi: “Abbiamo giocato con coraggio. I ragazzi hanno dato tutto”

Marco Rossi, Ct dell’Ungheria, ha parlato dopo il pareggio di Wembley contro l’Inghilterra per 1-1. Ecco le sue dichiarazioni, riportate dai canali ufficiali della Federcalcio ungherese:

“Stasera abbiamo giocato con coraggio. Non siamo riusciti a prevalere contro l’Albania con il tridente offensivo, ma la situazione era ben differente stasera e la squadra l’ha affrontata al massimo delle sue possibilità, i ragazzi danno tutto in ogni partita: a volte funziona, a volte no”.

Foto: sito Ungheria