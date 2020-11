Ungheria: il Ct Marco Rossi è positivo al Covid-19

Il Ct dell’Ungheria Marco Rossi non sarà in panchina questa sera per la sfida contro l’Islanda, valida come spareggio per l’accesso a Euro 2020.

L’allenatore italiano è risultato positivo all’ultimo test per rilevare il Covid-19, è stato subito isolato dai membri dello staff e dai giocatori.

A korábbi folyamatos negatív teszteredmények után Marco Rossi legutóbbi vizsgálata pozitív eredményt mutatott. Elkülönítése a játékosoktól, stábtagoktól azonnal megtörtént. További információk a válogatott esti sajtótájékoztatóján. #csakegyutt pic.twitter.com/j6pEnIgjpK — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 11, 2020

Foto: Twitter Ungheria