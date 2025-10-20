Undici gol in dieci partite: record negativo in Serie A con le 20 squadre

20/10/2025 | 23:10:28

La giornata 7 della Serie A testa in archivio per un record assoluto in negativo. Undici gol in dieci partite: una media che supera di poco una rete a incontro. Un dato pessimo, mai registrato prima nella storia della Serie A da quando il campionato è composto da venti squadre e che diventa purtroppo un record negativo. Il record negativo precedente, pari a tredici reti complessive, era stato eguagliato tre volte negli ultimi quindici anni: nel 2010, nel 2018 e più recentemente nel 2022.

