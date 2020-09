Under e Mkhitaryan la riprendono. Cagliari-Roma finisce 2-2 in rimonta

Un’amichevole dal sapore di Serie A quella giocata oggi pomeriggio tra Cagliari e Roma. Alla Sardegna Arena, i padroni di casa passano in vantaggio con un gol di Rog al 38′ e raddoppiano con Walukiewicz al 43′, ma Under e Mkhitaryan la riprendono nella ripresa in due minuti, tra il 61′ e il 63′. Una beffa per il nuovo allenatore dei sardi, Eusebio Di Francesco, che pareggia subendo una rimonta propria contro la sua ex squadra.

Foto: Twitter ufficiale della Roma