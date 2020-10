Under 21, troppi positivi. Contro l’Irlanda giocherà l’Under 20 di Bollini

«Visti i casi di positività al Covid-19 emersi in questi giorni, nella consapevolezza di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei protocolli redatti da Uefa e Figc, la Federazione in via precauzionale e con senso di responsabilità ha stabilito che sarà la Nazionale Under 20 a disputare domani alle ore 17 allo stadio “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani” di Pisa il match con la Repubblica d’Irlanda valido per le qualificazioni al Campionato Europeo Under 21. La gara si giocherà a porte chiuse su disposizione del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) di Pisa». Con questa nota la Figc comunica la propria decisione dopo i diversi casi di positività registrati per l’Under 21. La Nazionale Under 20, guidata da Alberto Bollini, era stata preallertata nei giorni scorsi ed era in ritiro a Firenze da mercoledì 7 ottobre. Al riguardo, infine, la Figc ha richiesto alla Uefa di poter aggregare alla Nazionale Under 20 i calciatori Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Riccardo Sottil e Sandro Tonali, attualmente a Tirrenia con l’Under 21, i quali avevano contratto in precedenza l’infezione da Covid-19.