Under 21, sorteggiati i gironi di qualificazione a Euro 2027

Questa mattina a Nyon sono stati sorteggiati i gironi delle qualificazioni a EURO 2027 per quanto riguarda le Nazionali Under 21. L’Italia è stata inserita in un girone da sei squadre, il Gruppo E, con Polonia, Svezia, Macedonia del Nord, Montenegro e Armenia. Le qualificazioni si disputeranno da settembre 2025 a ottobre 2026. Il torneo continentale sarà ospitato congiuntamente da Albania e Serbia, entrambe qualificate di diritto alla fase finale

Foto: sito Uefa