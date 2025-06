Under 21, Prati: “E’ una grande opportunità. Conosciamo molti di loro, partita non facile”

13/06/2025 | 19:50:07

Accanto a Nunziata in sala stampa c’è Matteo Prati. Il centrocampista del Cagliari, reduce da una stagione in cui è sceso in campo con il contagocce con il proprio club, ha sempre giocato con continuità in Under 21. Anche con la Romania è partito titolare disputando una buona gara: “Grazie al mister qui in Nazionale ho sempre trovato spazio, so che ha grande fiducia in me e sto cercando di ripagarlo al meglio in campo. Il mio compito è fare il massimo perché la squadra giochi bene”. Oltre a Coppola e Ghilardi, che ritroveranno da avversario Suslov, anche lui è atteso da una sfida nella sfida con il difensore del Cagliari Obert: “Con Adam siamo molto amici, ci siamo sentiti anche stamattina. E’ un grande giocatore, ma domani saremo rivali. E noi siamo concentrati per portare a casa i tre punti”.

Foto: Instagram personale