Under 21, Pinamonti lascia il ritiro. Convocati Pirola, Colpani, Colombo e Vignato

La Nazionale Under 21 è rientrata nella notte dalla trasferta lussemburghese e tornerà ad allenarsi a Tirrenia in vista dell’ultimo match del girone con la Svezia, in programma mercoledì a Pisa alle 17.30.

Andrea Pinamonti, come riporta il sito ufficiale della FIGC, ha lasciato il ritiro, in quanto è squalificato per la sfida con gli svedesi. Inoltre, sono stati esclusi dalla lista dei convocati i calciatori indisponibili della Fiorentina Federico Brancolini e Patrick Cutrone.

Si sono aggiunti al gruppo quattro giocatori provenienti dall’Under 21 ‘B’: Lorenzo Pirola ed Andrea Colpani dal Monza, gli attaccanti di Milan e del Bologna Lorenzo Colombo ed Emanuel Vignato.

Foto: Twitter Inter