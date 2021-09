Under 21, oggi Italia-Lussemburgo. Le probabili formazioni

L‘Italia Under 21 inizierà il nuovo corso quest’oggi con la gara valida per le qualificazioni a Euro2023 contro il Lussemburgo. La sfida, che si giocherà ad Empoli, è in programma alle ore 17.30. Ad arbitrare la gara ci sarà lo sloveno Kralovic coadiuvato dai connazionali Strbo, Weiss e Ziemba (quarto uomo). Ecco le probabili formazioni del commissario tecnico italiano Nicolato e del suo collega lussemburghese Cardoni.

Italia (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Paletti, Pirola; Bellanova, Ricci, Tonali, Rovella, Calafiori; Piccoli, Yeboah.

Lussemburgo (4-3-3): Martin; Bernardy, Olsen, Lati, Sacras; Ikene, Baiverlin, Monteiro de Oliveira; Turping, Curci, Bernard.

Foto: Twitter Italia