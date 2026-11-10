Under 21, lasciano il ritiro Cichella, Calvani, Ndour e Vavassori. Il report

10/11/2026 | 15:42:08

Silvio Baldini, in vista delle sfide amichevoli contro Francia e Belgio, dovrà fare a meno dei due giocatori del Frosinone Calvani e Cichella, del centrocampista della Fiorentina Ndour e dell’attaccante del Palermo Vavassori. Il comunicato: “Dopo una mattinata di attivazione in palestra, questo pomeriggio la Nazionale Under 21 torna in campo per la seduta di allenamento. Non saranno presenti i giocatori del Frosinone Gabriele Calvani e Matteo Cichella, così come il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour: valutati indisponibili, i tre hanno lasciato il ritiro del CPO di Tirrenia facendo ritorno ai rispettivi club. Anche Dominic Vavassori del Palermo, a seguito della valutazione del quadro influenzale dei giorni scorsi, è stato escluso dalla convocazione”.

Foto: Sito FIGC