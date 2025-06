Under 21, il cuore non basta all’Italia. In 9 regge alla Germania che però vince 3-2 ai supplementari

22/06/2025 | 23:38:19

Italia-Germania regala sempre emozioni anche a livello di Under 21. Anche all’Europeo, è spettacolo e intensità, stavolta però sorridono i tedeschi che vincono in 11 contro 9 ai supplementari.

Primo tempo che si chiude sullo 0-0, senza troppe emozioni. La ripresa è una altalena di colpi di scena. Al 58′ vantaggio degli Azzurrini con Koleosho, bel gol dell’esterno che gioca in Inghilterra. Italia che sfiora il 2-0 con Gnonto, ma deve subire il ritorno dei tedeschi. Al 68′ arriva il pareggio con Woltemade. Gara che si riequilibra, ma al minuto 81′, Gnonto già ammonito si fa espellere, doppio giallo per lui. La mazzata arriva all’87’ con la rete di Weiper, che sembra chiudere tutto, anche perchè arriva anche il rosso per Zanotti. Italia in 9, al 90′, sotto di un gol. All’ultimo istante del primo tempo, calcio di punizione di Ambrosino, gol clamoroso che segna il 2-2 e trascina la gara ai supplementari. Nell’extratime, Desplanches è miracoloso in 4-5 circostanze, tenendo a galla l’Italia che prova ad arrivare ai calci di rigore. A 4 minuti dal 120′, arriva la rete del 3-2 della Germania, tiro da fuori di Rohl, deviato. L’Italia prova il tutto per tutto, si innervosisce, ma deve arrendersi, ai quarti va la Germania, ma che cuore gli azzurrini, che dimostrano attaccamento e personalità. Germania in semifinale.

Foto: Instagram Ambrosino