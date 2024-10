Under 21, il CT Nunziata: “L’Irlanda è una buona squadra. Sarà una gara dura”

“Giochiamo in casa e vogliamo cercare di raggiungere il nostro obiettivo, pensiamo solo a questo. Cercheremo di migliorare ciò che facciamo già da un anno, ma la vera differenza la farà la voglia di raggiungere l’obiettivo”. Parole del selezionatore dell’Italia Under 21, Carmine Nunziata, in vista della sfida di martedì 15 ottobre a Trieste contro i pari età dell‘Irlanda, decisiva per la qualificazione alla fase finale degli Europei 2025 di categoria. “Sicuramente ci fa piacere avere qualche giorno in più per preparare la partita, così possiamo recuperare qualche giocatore – ha aggiunto Nunziata. E’ il modo migliore per arrivare ad una gara fondamentale. Sarà una partita importante e difficile, l’Irlanda è una buona squadra”. Lo riporta l’Ansa.

Foto: sito FIGC