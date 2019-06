Under 21, De la Fuente: “Italia-Spagna è una finale anticipata”

Tutto pronto per l’esordio dell’Italia Under 21 all’europeo di categoria contro la Spagna. Gli azzurrini di Di Biagio scendono in campo alle 21:00 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna contro la Spagna. Luis De La Fuente, alla vigilia del match definisce così la sfida: “Sarà una finale anticipata. E’ bellissimo essere qui e affrontare questa sfida tra due squadre di alto livello. L’Italia e’ una grande squadra, con giocatori rapidi, di grande tecnica. Penso che anche noi abbiamo qualità simili, e penso che ce la giocheremo visto le potenzialità della mia squadra. Vogliamo controllare il gioco, mantenere il possesso. Imporre il nostro gioco, non dipendere da ciò che fa l’Italia”.

Foto: Sport